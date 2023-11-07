نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قوات الدفاع الشعبي ووكيل تعليم الجيزة يشهدان عرضا عسكريا بمدرسة إمبابة الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، واللواء أسامة داوود رئيس أركان حرب قوات الدفاع الشعبي، العرض العسكري بمدرسة امبابة الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

وذلك بحضور المهندس محمد نور السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة واللواء محمد منصور قائد قطاع التأسيس العسكري بشمال الصعيد، والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري لمحافظة الجيزة، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، ونشوى الديب عضو مجلس النواب.

وخلال الزيارة للمدرسة استمع الحضور لفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، كما تم تكريم عددًا من المدرسين والطلاب المتميزين.

كما شهد الحضور عروضًا عسكرية ورياضية مقدمة من طلاب المدرسة، تمثلت في عروض الاشتباك والوثب الطويل وتمارين اللياقة البدنية، وكذلك عرضًا لمهارات فنون القتال.

كما تفقد الحضور انتظام الدراسة من داخل أحد الفصول الدراسية وفصل التأسيس العسكري لتعليم الطلاب أسس الانضباط العسكري داخل وخارج المدرسة وتابعوا إحدى الحصص الدراسية حول معنى الوطن وخطورة الإشاعات. حيث أكد اللواء أسامة داوود، للطلاب على ضرورة إدراك معنى الوطن وأهمية الحفاظ عليه وضرورة التأكد من مصادر الأخبار وعدم ترديد الشائعات.

كما ناقش معهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والمنافع التى ستعود عليهم وعلى المجتمع من تطوير للخدمات وزيادة فرص العمل وتحسين سبل المعيشة مؤكدًا لهم أن ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية يهدف إلى خلق بيئة عمل ومستقبل متفائل للأجيال الجديدة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات الشعبي، خلال جولته أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والانضباط الذي يمثل أهم أسس النجاح مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم والجهود التي أثمرت عن منظومة المدارس الثانوية الفنية العسكرية بهدف خلق جيل صالح منتج ومبدع وقادر على مواجهة التحديات ويتمتع بالانضباط والمهنية.

من جانبه أكد رئيس اركان قوات الدفاع الشعبى، على أهمية الاهتمام بالنشء الصغير وبناء جيل من الطلاب يتسم بالانضباط والالتزام، وإعداده ثقافيا وعلميًا وعسكريًا واجتماعيًا لتخريج قادة للمستقبل متسلحين بالعلم والمعرفة ويحملون الولاء والانتماء لوطنهم مشيرا أن العسكرية شرف لكل من ينتمي إليها، وتهتم القيادة اهتماما بالغا بهذه المنظومة التي أثبتت نجاحها في كل المدارس الفنية التي تم تحويلها إلى مدارس عسكرية.

كما تفقد الحضور الورش التعليمية ومعارض المنتجات ومعامل ال CNC للتحكم عن بعد وتنظيم المحاكاة العملية للطلاب على إنتاج وعرض المنتجات، حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية التعليم الفني وأنه أساس التنمية والنهوض بالصناعة المصرية.

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