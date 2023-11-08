نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يجتمع مع نظيره السوداني لتعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، د. أيمن عاشور، بنظيره الجنوب السوداني، د. جابرييل تشانجسون تشانج، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم والعلوم بين البلدين.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان ودعم التعليم العالي والبحث العلمي.

و أكد "عاشور" على التزام مصر بدعم جنوب السودان في مختلف القطاعات، وخصوصًا في مجال التعليم العالي.

تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك برامج المنح الدراسية للطلاب الجنوب السودانيين في مصر وتعزيز التعاون بين الجامعات في مجموعة متنوعة من التخصصات. كما تم التطرق إلى تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير التعليم العالي السوداني عن تقديره للتطور البارز الذي شهدته مصر ومؤسساتها التعليمية، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في تحسين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في جنوب السودان.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان في مجال التعليم والعلوم ويعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الإقليمي والعربي في هذا المجال.