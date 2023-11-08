متحدث الصحة: استقبلنا 19 مصابا من غزة وتسكين 12 طفلا فلسطينيا على مستشفيات الأورام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 12:41 صباحاً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معبر رفح استقبل 19 مصاباً من غزة و363 من مزوجي الجنسية بينهم 139 طفلا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "أون" إلى أن الجانب الجيد خلال اليومين الماضين أنه تم استقبال 12 طفلاً من قطاع غزة من الأطفال من المصابين بالأورام، وكان لديهم مشكلة في تلقي علاجهم الفترة الماضية ومن ثم إستقبالهم وتوزيعهم على المستشفيات المتخصصة في تقديم الرعاية لمرضى أورام الأطفال.