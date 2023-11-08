نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق مبادرة "يلا كفالة" بمحافظة الدقهلية لرعاية الأيتام وتوعية المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، ورئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، مبادرة "يلا كفالة"، وذلك بهدف إزالة الوصمة المجتمعية المترتبة على الأيتام وتعريف المجتمع بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن الرئيس السيسي يسعى لتسهيل إجراءات الكفالة من خلال توفير بيئة آمنة وأسر كريمة للأيتام. كما أكدت على جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الرعاية الكاملة للأطفال في الأسر الكافلة وأسهمت في تسهيل كافة الإجراءات لمؤسسة "يلا كفالة" والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

من ناحية أخرى، أوضح رئيس جامعة المنصورة، الأستاذ الدكتور شريف خاطر، دور الجامعة في دعم هذه المبادرة وتوعية الشباب والمجتمع حول مفهوم الكفالة وأهميته.

وأشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى أهمية دعم الأيتام وتعزيز مفهوم الأسر البديلة كوسيلة لرعايتهم.

في الختام، أكدت الدكتورة رشا مكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "يلا كفالة"، على الخدمات التي تقدمها المؤسسة للأسر الكافلة والبديلة، وجهودها في توعية هؤلاء الأسر وتقديم الدعم اللازم لهم.

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