نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع المياه بعدة مناطق في الجيزة بسبب كسر مفاجئ بخط بالعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 مم بقرية بيدف بمركز العياط.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أن القرى المتأثرة بانقطاع المياه هي: "طهما، بيدف، بدسا، البليدة، أبو رويش، برنشت، الدناوية، كفر حميد".

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في القرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.