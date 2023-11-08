نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات اللوجستية بالموانئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكلات التعاون، اليوم الأربعاء، حيث شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل المصرية وشركة بوش BOSCH الألمانية بهدف التعاون المشترك لدعم المشروعات اللوجيستية بقطاع الموانئ بداية بدراسة تنفيذ مشروع التحكم ومراقبة الحاويات، أحد أنظمة الميناء الذكي والذي من شأنه احكام الرقابة على الحاويات واستكماله بمشروع ميكنه المواني وتحويلها لموانئ ذكية.

جاء ذلك على هامش اليوم الرابع والأخير للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير النقل الجهود المستمرة لوزارة النقل وشركاتها لدعم التحول الرقمي في صناعة النقل وخاصة قطاع الموانئ بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية لجعل مصر مركز لوجستي عالمي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم ستييح استمرار ومواصلة مناقشات الجانبين حول مجالات التعاون المحتملة والمشروعات والخدمات المحتملة المرتبطة بها وحيث تعد شركة بوش من الشركات الرائدة في مجالات أنظمة التحكم والمراقبة وحلول النقل الذكي.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعة مصر المعلوماتية بشأن التدريب الميداني لأوائل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الجامعة في دعم البحث العلمي للشركة.

وأوضح وزير النقل أن التوقيع على هذا البرتوكول يهدف إلى ترشيح أوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) ويكون الترشيح لعدد خمس من الأوائل لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للتدريب لمدة ثلاثة أشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاثة سنوات بالإضافة إلى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات.

ويعد هذا البروتوكول بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي اطار خطة الدولة في رفع الكفاءة لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

وشهد الوزير أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعه مودرن أكاديمي إحدى الجامعات المصرية بشأن التدريب الميداني لأوائل كلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الأكاديمية في دعم البحث العلمي للشركة.

ويهدف البرتوكول إلى ترشيح أوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) حسب احتياجات الشركة ويكون الترشيح لعدد خمسة من الأوائل لكلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة للتدريب لمدة ثلاثة أشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالإضافة إلى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكول بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي إطار خطة الدولة في رفع الكفاءة لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.