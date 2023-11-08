نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة الاستثمار: مهمتنا الترويج للمشروعات وحل مشاكل المستثمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن دور الهيئة العامة للاستثمار الاساسي في اطار خطه الدولة هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطه التنمية المستهدفة.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TRANSMEA2023.

وأوضح حسام هيبة أن الهيئة تعمل على أكثر من محور، أولها الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفه مثل النقل، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات، تحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.

وأوضح أن الرخصة الذهبية هي الحصول على موافقة واحدة من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الأرض والمباني والبيئة والحماية المدنية وباقي المتطلبات الأخرى.

وتابع أن الهيئة تقوم بمتابعة الرخصة عند إصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، للتسهيل على المستثمر.

بينما يتمثل المحور الآخر في دور الهيئة لمواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر من أول الإنشاء حتى التشغيل لمواجهة أي صعوبة والتعامل مع الجهات المختلفة.