نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" توقف قيد 4 صحف بسبب تكرار حالات الفصل التعسفي بحق الزملاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، عن قرار المجلس خلال اجتماعه الدوري أمس، وقف قيد صحف: "المصرية، الطريق، صوت البلد، البوابة نيوز"؛ وذلك نظرًا لتكرر حالات الفصل التعسفي التي قامت بها المؤسسات بحق الزملاء الصحفيين.

وقال المصدر في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن لجنة القيد أوقفت قبول أوراق الزملاء بلجة القيد لجدول تحت التمرين الحالية، وستقبل فقط الزملاء المؤجلين من اللجنة السابقة، وذلك لحين إعادة قيد الزملاء المفصولين، والتعهّد بعدم فصل أي زملاء جدد.

وكان قد عقد مجلس نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، اجتمعه الدوري برئاسة النقيب خالد البلشي.