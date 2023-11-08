نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" توافق على مقترح بالخصم من بدل الزملاء للتبرع لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، موافقة مجلس النقابة على مذكرة تقدّم بها 250 زميلًا صحفيًا من أعضاء الجمعية العمومية، طالبوا فيها بفتح باب التبرّع للزملاء، من خلال تحديد آلية للخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا، بالآلية التي يحددها مجلس النقابة ويراها الأنسب، لشراء مستلزمات طبية وإغاثية مختلفة، يتم ضمها لقافلة الإغاثة التي يتم الإعداد لها، والمتوجّهة إلى معبر رفح ثم إلى قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه على الزملاء الراغبين في التبرّع، التوجّه لمركز المعلومات بالنقابة، وتسجيل رغبتهم في الخصم من البدل، على أن يُحدد الزميل قيمة المبلغ الذي يريده.

وكانت قد بدأت نقابة الصحفيين في استقبال التبرّعات العينية والمادية من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بالتنسيق مع النقابات المهنية الأخرى، والجهات المعنية، ووجّهت دعوتها للزملاء الصحفيين، الراغبين في تقديم مساعدات عينية، عِبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين في غزة، وأيضًا مُستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت في استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضي، كما نسّقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية، وعملت النقابة على التنسيق مع الجهات المعنية، لإيصال هذه المعونات للأشقاء في غزة المحاصرة.

وأصدرت النقابة بيانًا بشأن فتح باب الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطيني برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة.