نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يوجه بتفضيل المنتج المصري بمشروعات الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالاستفادة من المنتج المحلي في مشروعات وزارة النقل المختلفة التي يجري تنفيذها.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الرابع والأخير من مؤتمر ومعرض النقل الذكي TransMEA 2023 اليوم الأربعاء، والذي عقد على مدار 8 أيام من 5 لـ 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه وزير النقل، بدراسة تصنيع بوابات التذاكر بمحطات مترو الأنفاق محليا، من خلال عقد شراكات مع المصانع العالمية لتوفيرها في مصر، مع اختيار الشكل والجودة والسعر المناسب.

وتفقد الوزير نماذج الكراسي المقرر استخدامها في قطارات الدرجة الأولى والثانية، موجها باستخدام الأنواع المصنعة محليا، مع الحرص على الجودة وراحة الركاب.

وأكد كامل الوزير حرصه على استخدام الخامات المصرية في كل الصناعات مع تفضيل المنتج المصري عن غيره خاصة أن الدولة تعمل على توطين الصناعات ومنع الاستيراد، مع العمل على دعم فكرة مشاركة الشركات العالمية للتصنيع المحلي.