نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنتهي من وضع شروط قبول لجنة جديدة من الصحف المكوّدة حديثًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة وافقت خلال اجتماع المجلس الدوري أمس، على قبول دفعة جديدة من الصحف المكوّدة حديثًا، وذلك بلجنة القيد لجدول تحت التمرين الحالية.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن مجلس النقابة وافق على قبول 15 زميل فقط بلجنة القيد، وذلك وفقًا للائحة القيد التي نصّت على قبول 15 زميلًا للصحف الأسبوعية، وأيضًا قبول دفعة من الزملاء بجريدة “بلدنا اليوم”، والتي كان يبحث مجلس النقابة خلال اجتماعه بعض الأزمات بها.

وأكد المصدر أن لجنة القيد قررت مد قبول الورق للزملاء بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، حتى نهاية شهر نوفبر الجاري.

وكان قد عقد مجلس نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، اجتمعه الدوري برئاسة النقيب خالد البلشي.