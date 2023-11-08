وزير الخارجية سامح شكري يترأس وفد مصر المُشارِك في مؤتمر باريس حول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية يتوجه اليوم الأربعاء ٨ نوفمبر الجاري إلى العاصمة الفرنسية باريس لرئاسة وفد مصر المُشارِك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، والمُقرَّر انعقاده الخميس الموافق ٩ نوفمبر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرَّر أن يُلقي الوزير شكري كلمة مصر أمام المؤتمر، والتي ستركز على تناول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، فضلاً عن التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.