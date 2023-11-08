انطلاق قافلتين دعويتين مشتركين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عن انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (البحر الأحمر – الفيوم) الجمعة القادمة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الوزارة والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق القافلتين إلى محافظتي (البحر الأحمر – الفيوم)، يوم الجمعة القادمة: (26 ربيع آخر 1445هـ)، الموافق (10/ 11/ 2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها "، وذلك على النحو التالي: