نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيارة مستشفي الشيخ زايد المركزي وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب المصابين جراء وقوع حادث تصادم اليوم بين سيارتين بمدخل طريق أبو غالب بجوار كوبري الريف الأوروبي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ورافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة وهند عبد الحليم نائب المحافظ ومديرى مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم بالجيزة.

وتفقد المحافظ أقسام وعنابر المستشفى، لمتابعة الوضع الصحي للمصابين والإستماع لهم واطلع على مستجدات حالتهم الصحية، واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم من قبل إدارة المستشفى.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ مايلزم من إجراءات وتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة للمصابين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، مثمنًا المجهودات التى قام بها الطاقم الطبى بالمستشفى ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث، وسرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوصات الأولية لتحديد الإصابات والتعامل معها وتحويل الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي للمستشفيات المتخصصة.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف اعانه عاجلة لجميع الحالات وموجهًا برفع تقرير يومى بحالاتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة أخر حالة للمستشفى.

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