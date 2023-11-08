"أوقفوا الحرب".. رسالة من مصر إلى دول العالم بحضور نقيب الصحفيين ووفد "قارب السلام"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 05:32 مساءً -

رست السفينة اليابانية "قارب السلام" فى بورسعيد صباح اليوم، على متنها أكثر من 2000 راكب، وتخطط لقضاء يوم في مصر، وكان في استقبالهم عدد كبير من المصريين ومعهم الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين.

وقال المشاركين في السفينة اليابانية التابعين لمركز السلام، وهى مؤسسة يابانية، إنهم مهتمين للغاية بتنظيم حدث أو مؤتمر صحفي لإظهار الدعم لفلسطين وأهل غزة تحت عنوان "أوقفوا قتل غزة".

وقالت أحد اليابانيات المشاركات في الحدث، إن الاعلام شريك في نشر رسالتهم للعالم، مشيرة إلى انهم جاءوا من اليابان لرفع صوتهم إلى العالم بأنهم مع فلسطين، لذلك ذهبنا إلى اليابان وتركيا ومرت السفينة بماليزيا وسنغافورة، لإننا نريد للعالم أن يعرف ما يحدث في غزة، وأننا في اليابان مهتمين بما يحدث في المنطقة، داعية إلى وقف قتل غزة، وأن يكون هناك وقف لاطلاق النار فورى

من جانبه قال خالد البلشى، إنه كان حريص على الحضور، لأنهم يحملون رسالة يجب أن تمتد للعالم أن أوقفوا الحرب فوراً، أوقفوا القتل فورا واستهداف المدنيين والأطفال فوراً، واقفوا استهداف الصحفيين وناقلى الحقيقة، واوقفوا استهداف كل الشعب الفلسطيني لمجرد أنه يريد الاستقلال.

وأشار البلشى إلى أن القنابل التي القيت على غزة، تعادل قنبلتى هيروشيما ونجازاكى ومع ذلك هناك شخص اسرائيلى وزير يهدد بضرب غزة بالنووى.

وسفينة السلام، منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام وحقوق الإنسان والاستدامة، مسترشدة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).







