عاجل - 12 سيارة إسعاف كويتية تعبر معبر رفح بعد قليل (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - 12 سيارة إسعاف كويتية تعبر معبر رفح بعد قليل (فلسطين اليوم)

12 سيارة إسعاف كويتية تعبر معبر رفح بعد قليل (فلسطين اليوم).. تعبر 12 سيارة إسعاف كويتية، إلى غزة من معبر رفح، بعد قليل؛ لتقديم مساعدات طبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة، وتعد الـ 12 سيارة إسعاف إهداء من الكويت إلى سكان قطاع غزة.

وكانت مصادر مصرية مطلعة كشفت لقناة لقاهرة الإخبارية، عن أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك حسب مصادر مصرية مطلعة.

وأوضحت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.