نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تحقق في دعاوى طلـب إدارات صحف الحصول على مبالغ ماليـة نظيـر التعيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن تلقّي النقابة تلقت شكاوى بشأن بعض الصحف التي تم تكويدها حديثًا، من بعض المتدربين، وقد أُحيلت الشكاوى إلى لجنة التسويات.

كما أحال السكرتير العام صورة منها إلى لجنة القيد، وبعد فحصها قررت اللجنة مايلي: