نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تحقق في دعاوى طلـب إدارات صحف الحصول على مبالغ ماليـة نظيـر التعيين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن تلقّي النقابة تلقت شكاوى بشأن بعض الصحف التي تم تكويدها حديثًا، من بعض المتدربين، وقد أُحيلت الشكاوى إلى لجنة التسويات.
كما أحال السكرتير العام صورة منها إلى لجنة القيد، وبعد فحصها قررت اللجنة مايلي:
- مطالبـة مجلـس النقابـة بـضرورة التحقيـق فـي الشكاوى المتعلقـة بـدعاوى طلـب إدارات الـصحف الحصول على مبالغ ماليـة نظيـر التعيين أو سـداد التأمينات.
- التأكد من مدى التزام تلك الصحف بالطباعة المنتظمة والتوزيع عبر الشركات الموثوقة.
- التحقـق مـن مـدى التـزام تلـك الـصحـف مـن الـوفـاء بمستحقات الصحفيين النقابيين والمتدربين وسداد
نسب التأمينات المستحقة عن المعينين على قوتها.
- التحقق مـن مـدى التـزام الـصحف المكـودة بنسبة 70% نقابيين من المعينين حاليًا، وذلك إعمالًا لنص القانون 18” لسنة 2018.