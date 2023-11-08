القاهرة الإخبارية: مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلى بمحيط مستشفى ناصر بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 06:36 مساءً - قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مسجدين في خان يونس ومحيط مستشفى ناصر بقطاع غزة، ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء مازالوا تحت الأنقاض وتبذل الصحة جهودا لإخراجهم.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن محيط مستشفى ناصر هي منطقة مكتظة بالسكان، وتضم العديد من مدارس الإيواء، بجانب سوقا كبيرة تكتظ دائما بالسكان والمارة.

ولفتت إلى أن الكثير من الضحايا هم من النازحين من الشمال إلى الجنوب، فقوات الاحتلال تدفعهم للنزوح ثم تستهدفهم، وبسبب كثرة أعداد المصابين والشهداء تتكس الجثامين فوق بعضها والمصابين فوق بعضهم في مشهد مؤلم جدا.