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الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تبرز رموز المرشحين بانتخابات الرئاسة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 06:36 مساءً - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

 

والقائمة النهائية هي: 

-المرشح/ عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي (رمز نجمة).

-المرشح/ محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز شمس).

-المرشح/ عبدالسند حسن محمد يمامه وشهرته عبدالسند يمامه (رمز نخلة).

 -المرشح/ حازم محمد سليمان محمد عمر (رمز سلم).

 

رموز المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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