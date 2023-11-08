الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تبرز رموز المرشحين بانتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 06:36 مساءً - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع