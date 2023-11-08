عاجل - طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.. اعرف أبرز قرارات الحكومة اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.. اعرف أبرز قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز ما جاء من قرارات اجتماع مجلس الوزراء، في نقاط وجاءت كما يلي:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.. التفاصيل الكاملة | من هــنــــا.

مجلس الوزراء يوافق على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "الرخصة الذهبية"

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها.. | من هــنــــا.

الحكومة تطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين"

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. التفاصيل الكاملة | من هــنــــا.

الحكومة تعتمد قرار "الإسكان" بشأن تعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"

واعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3.. التفاصيل الكاملة | من هــنــــا.

الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر.. التفاصيل الكاملة | من هــنــــا.

الحكومة تمد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.. التفاصيل الكاملة | من هــنــــا.

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تفاصيل)

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. التفاصيل الكاملة | من هــنــــا.

مجلس الوزراء يوافق على الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة".. التفاصيل الكاملة | من هــنــــا

"الوزراء" يوافق على طلب "السياحة" بترميم ودرء الخطورة عن مواقع أثرية ومتاحف

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.. التفاصيل الكاملة | من هــنــــا