حضور جماهيرى كبير فى مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - شهدت قاعة المجلس الشعبي بشارع البحر بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حضور جماهيري كبير من أهالي مراكز ومدن المحافظة، للمشاركة فى مؤتمر لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال ما قدمه من إنجازات.

وذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزب مستقبل وطن في محافظة الغربية، بحضور أمناء الأمانات المركزية وبرئاسة النائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات بالأمانة المركزية، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات القرآن الكريم.

وفي بداية كلمته، رحب النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وأمين محافظة الغربية، بالأمانات المشاركة بهذا المؤتمر الحاشد الداعم للمرشح عبد الفتاح السيسي، كما قام بعرض فيديو لإنجازات ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من أبناء الوطن.

فيما قال محمد عبد الملك الأمين المساعد للحزب ونائب أمين المشروعات، أن الجمهورية الجديدة يميزها العمل من أجل مصر، موضحاً أن مساندة ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة هو واجب وطني لتكملة مسيرة التنمية والنجاح التي شهدتها جميع محافظات الجمهورية.

فيما قال النائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جميع دول المنطقة المجاورة تشهد عدم استقرار في الأوضاع الأمنية والاقتصادية ولا يوجد حتي الآن دولة تقف علي قدميها مثل مصر، بل وتشهد تنمية في كافة المجالات، موضحاً أن مشروعات الطرق والكباري والمصانع والمدن الجديدة ومصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري والتي تشهد حاليا تطورا كبيرا خير شاهد.

وأضاف: "لابد من التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لتكملة مسيرة التنمية"، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حمل المسئولية علي عاتقه منذ 30 يونيو حتي الآن، وطور في كافة القطاعات بمشروعات تري النور علي أرض الواقع.

وأكد أن أهالي المحافظة وأمناء المراكز وأعضائها يدعمون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، لرد الجميل للرئيس نظرا لما قدمه لأبناء هذا الشعب، ووجه الدعوة للجماهير للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى أنه يأمل أن يكون لمحافظة الغربية دور كبير فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.