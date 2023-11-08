نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة الجود تطلق قافلتي مساعدات إغاثية لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مؤسسة الجود الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التمنموي، قافلتين مساعدات إنسانية لأهالي غزة؛ تخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية، وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.

شملت القافلتان التي أرسلتهما المؤسسة، نحو 10 شاحنات مساعدات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين ومياه، لإغاثة أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من الأطفال والنساء والشيوخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وخطتها لتلبية احتياجات المستشفيات داخل قطاع غزة، ومد يد العون للمتضررين من نقص الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها.

وتُعد القافلتان التي أرسلتها المؤسسة هي بداية لمزيد من قوافل الإغاثة التي تسعى المؤسسة لإطلاقها؛ حيث تستهدف إطلاق قافلة أخرى بإجمالي 20 شاحنة.

من جانبه أكد محمد فرغلي مدير عام المؤسسة، إن كل مؤسسات المجتمع المدني تقف جنبًا إلى جنب مع المؤسسة، وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يبذل كل مجهوداته على قدم وساق، لإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة.

وأطلقت المؤسسة حملة للتبرع من أجل متضرري غزة على موقعها الإلكتروني، لتوسيع نطاق المساعدات.