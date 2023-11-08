نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في محافظة القاهرة.. "الحق اشتري الآن" (مباشر سعر الذهب) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسواق الذهب استقرارًا في الأسعار خلال جلسة اليوم، حيث لم يسجل الذهب أي تغيير يُذكر بالمقارنة مع أسعار يوم أمس. وفيما يلي أحدث التحديثات لأسعار الذهب

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية أسعار الذهب اليوم في ختام المعاملات اليومية بسوق الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب:

استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم، حيث لم يشهد أي تغيير يُذكر واستمر في الحفاظ على أخر ارتفاع سجله أمس.

سعر الذهب عيار 21:

كما استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم، حيث بقي عند قيمته الأخيرة التي ارتفع إليها أمس بمقدار 21 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية:

على الصعيدين الوطني والدولي، استقرت أسعار الذهب عالميًا في بورصة الذهب العالمية، دون تسجيل أي تغيير يذكر.

أسعار الذهب اليوم:

وتتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية أسعار الذهب اليوم في مصر خلال نهاية التعاملات اليومية.

شهد سعر الذهب جرام 24:

استقر سعر الجرام من عيار24 اليوم عند 2994 جنيهًا خلال نهاية المعاملات اليومية "دون مصنعية".

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يسجل سعر الذهب جرام 21:

سجل سعر الجرام من عيار 21 اليوم في ختام التعاملات اليومية 2620 جنيها، "دون مصنعية".

استقر سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو:

يستقر سعر الجرام من عيار 18 أثناء ختام التعاملات ليسجل 2246 جنيها،"دون مصنعية".

أسعار الذهب اليوم في محافظة القاهرة.. "الحق اشتري الآن" (مباشر سعر الذهب)

سعر الجنية الذهب اليوم:

استقر سعر الجنية الذهب اليوم خلال ختام التعاملات ليسجل 20960 جنيها، "دون مصنعية".

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سعر الأونصة اليوم:

سجلت سعر الأونصة الذهبية اليوم أثناء ختام التعاملات اليومية1963 دولار.

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب: