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أحمد جودة - القاهرة - كيفية تغيير مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تجيب

كيفية تغيير مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تجيب، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات مراكز الاقتراع التي سيصوت فيها المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كيفية تغيير مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تجيب

كيفية تغيير مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تجيب

يعمل الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات على توفير معلومات مهمة حول الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشمل هذه المعلومات على أسماء وعناوين مقار المدارس التي ستستخدم كمراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد كافة التفاصيل الخاصة بكل مركز اقتراع.

ويسمح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين بالاستعلام عن مركز الاقتراع الخاص بهم وحقه في التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 باستخدام الرقم القومي الخاص بهم.

وأطلقت الهيئة، خدمة تغير مركز الاقتراع للمواطنين الذين يرغبون في تغيره، وأختيار أقرب مركز لهم، وذلك بهدف تشجيع جميع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صناعة مستقبل البلاد.

موعد تغير مركز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024

يمكن تقديم طلب لتغيير مركز الاقتراع المطلوب قبل تاريخ 15 نوفمبر الحالي.

خطوات تغير مركز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024

كيفية تغيير مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تجيب

تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على نشر التفاصيل الكاملة بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها، على مدار 24 ساعة، وفيما يلي توضح خطوات تغير مركز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية من هنا .

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم كتابة كلا من: (الاسم الرباعي، البريد الإلكتروني، رقم التليفون (1)، رقم التليفون (2)، اسم الأم، مسح ضوئي من وجه بطاقة الرقم القومي)

قم باختيار ثلاثة مراكز انتخابية ترونها الأقرب إلى العنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي.