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بيطري الجيزة ينظم قافلة علاجية مجانية في البدرشين (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث، اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية علاجية مجانية، وتوعوية بمشاركة أطباء المديرية والإدارة البيطرية بالبدرشين.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت القافلة عن علاج وكشف للأمراض الباطنية لعدد 44 ابقار و10جاموس، و280 اغنام، 150 ماعز، 2فرس، و15 حمار، و2 جمال، وكلب، بإجمالي 404 حيوان.

كما تم رش 2500 حيوان للطفليات الخارجية، وعلاج الامراض التناسلية لعدد 5، وأبقار وجاموس، و5 من الماعز والاغنام، باجمالى 10، كما تم علاج الدواجن لعدد 12540دجاج، و400 بط، و250 من حمام، باجمالي 1924 طائر.

كما تم تنظيم ندوات للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية والتأمين الصحي على الماشية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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