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أحمد جودة - القاهرة - استقرات أسعار الذهب اليوم أثناء ختام التعاملات اليومية، ولم يتم تغيير في أسعار الذهب اليوم بشكل كبير أو ملحوظ عن أسعار أمس.

وتتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية أسعار الذهب اليوم خلال ختام التعاملات اليومية في الاسواق في محافظة الجيزة، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التى تعمل البوابة على توافرها للقارىء بشكل يوميى على مدار الساعة ولحظه بلحظة.

أسعار الذهب العالمية: استقرت أسعار الذهب العالمية اليوم حسب أسعار بورصة الذهب العالمية.

سعر الذهب عيار 21: استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم، حيث يعتبر عيار 21 أكثر الأعيرة طلبًا وتداولًا في السوق المصري، ولكنة استقر بشكل كبير اليوم بخلاف أسعار أمس.

تابع أسعار الذهب اليوم:

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية في محافظة الجيزة، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوافر تطورات أسعار الذهب بشكل يومي على مدار الساعة.

استقرار سعر جرام الذهب عيا24:

سعر الجرام من عيار24 اليوم: استقرسعر الجرام عند 2994 جنيهًا خلال نهاية المعاملات اليومية "دون مصنعية".

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وصل سعر الذهب جرام 21:

سعر الجرام من عيار 21 اليوم: استقر سعر الجرام في ختام التعاملات اليومية 2620 جنيها، "دون مصنعية".

سعر جرام الذهب من عيار 18:

سعر الجرام من عيار 18: استقر سعر الجرام خلال ختام التعاملات ليسجل 2246 جنيها،"دون مصنعية".

"لو عايز تتجوز".. أسعار الذهب اليوم في محافظة الجيزة (تحديث جديد سعر الذهب الآن)

سعر الجنية الذهب اليوم:

استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم بمحافظة الجيزة حيث أنه لم يتم أي تغيير في الأسعار عن أسعار أمس.

سعر الجنية الذهب: استقر سعر الجنية الذهب اليوم خلال ختام التعاملات ليسجل 20960 جنيها، "دون مصنعية".

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سعر الأونصة اليوم:

استقر سعر الأونصة الذهبية اليوم خلال ختام التعاملات اليومية1963 دولار.

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب: