نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024

استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات مراكز الاقتراع التي سيصوت فيها المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024

استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024

تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على نشر التفاصيل الكاملة بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها، على مدار 24 ساعة، وفيما يلي توضح خطوات الاستعلام عن المقر الانتخابي:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا .

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على استعلم.

من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

ينص قانون 45 لسنة 2014، على تنظيم الحقوق السياسية لمن لهم حق التصويت في الانتخابات، ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات.

ويحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 عامًا، أن يقوم بحق إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية 2024، وأعفت المادة الأولى من القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخابات.

فئات ممنوعة من حق التصويت في الانتخابات

استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يكون الحرمان من حق الانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الفئات المحرومة من حق التصويت في الانتخابات:

المحجور عليه خلال مدة الحجر.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.

من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم بالتدليس أو بالتقصير.

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

من صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

من صدر ضده حُكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.