نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لأعمال مشروع محور البراجيل، وطلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتغيير مسار خط مياه قطر 300 مم، والمتعارض مع مسار المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "كمبرة، كفر حكيم" وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة 10 يوليو الجاري، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.