مشجع يقتحم مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن رافعا علم فلسطين.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 11:39 مساءً - أقتحم أحد المشجعين، ملعب مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع مضيفه فريق كوبنهاجن الدنماركي، رافعا علم فلسطين، والمقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2023-2024.

وكتب هذا المشجع على العلم المرفوع:"أوقفوا قتل الأطفال في غزة، دعونا نتحد سويًا".

المشجع

المشجع

ويخوض مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمي: أونانا.

الدفاع: ماجواير، دالوت، بيساكا وإيفانز.

الوسط: مكتوميناي، إريكسن وبرونو فرنانديز.

الهجوم: راشفورد، هويلوند وجارناتشو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وخسارتين وتسجيل 6 أهداف وتلقى 7 أهداف.

فيما يأتي فريق كوبنهاجن في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويتصدر بايرن ميونخ الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وجالاتا سراى فى المركز الثانى بـ4 نقاط.

ويسعى الشياطين الحمر لمواصلة انتصاراته، بعدما تغلب مؤخرا على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما خطف فوزا مثيرا من مضيفه فريق فولهام بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ11 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الجارى 2023-2024.

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد فولهام، عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.