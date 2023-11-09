نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهيا يتأهل للمباراة النهائية ببطولة دورى مراكز الشباب في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم الأربعاء، مباريات دور الأربعة لدوري مراكز الشباب بمحافظة الجيزة.

حيث لعب فريق مركز شباب ناهيا أمام فريق مركز شباب وردان على ملعب مركز شباب بشتيل فى حضور الدكتور احمد مختار عضو اللجنة الفنية لدورى مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق ناهيا على فريق وردان بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يكون قد تأهل فريق مركز شباب ناهيا ليقابل أرض اللواء فى التصفيات النهائية لدورى مراكز شباب الجيزة، أما فريق الفهميين فى إنتظار مواجهة فريق وردان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم تحديد موعد مباراة نهائى الدورى من جانب اللجنة الفنية المنظمة للدورى بوزارة الشباب والرياضة قريبًا.

وفيما يتعلق بالمركز الثالث والرابع فنحن على موعد ومباراة شيقة بين فريقى الفهميين ووردان على ملعب مركز شباب أبو النمرس الإثنين القادم.

تحرص من جانبها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ الدوري في ضوء توجيهات القيادة السياسية بهدف إكتشاف المواهب الرياضية لدى الشباب والاستفادة منها من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

ويولى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إهتماما خاصا بدورى مراكز الشباب مؤكدًا على ضرورة إختيار أفضل اللاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك وللمرة الأولى إلى منتخب المحافظة للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

الجدير بالذكر أن النسخة العاشرة لدورى مراكز الشباب توتال إنرجيز تقام وللمرة الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ينفذ الدورى وتقام المباريات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية، أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب، إلهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب ومنسق عام الدورى، رباب فوزى منسق الدورى،محمد نشأت،رحاب عادل مراقبى المباريات ومراقبى المباريات بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

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