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أحمد جودة - القاهرة - استقرار جديد تشهدة أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية في محافظة المنيا، ويبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب بالأسواق بشكل مستمر في أسعار الذهب وما تشهدة من ارتفاع وانخفاض أو استقرار لما يشهدة اليوم من استقرار جديد في الأسواق.

وتتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية أسعار الذهب اليوم من خلال أسعار الذهب حسب بورصة الذهب العالمية.

الأسعار العالمية للذهب استقرت اليوم وفقًا للبيانات الواردة من بورصة الذهب العالمية. وبالنسبة لسعر الذهب عيار 21، فقد استقرت اليوم أيضًا. يجدر بالذكر أن الذهب عيار 21 هو الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق المصري، ورغم ذلك، فإنه شهد استقرارًا كبيرًا اليوم مقارنة بأسعاره يوم أمس.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب استقرت خلال ختام المعاملات اليومية في الأسواق المحلية، وكان سعر الجرام من عيار 24 قيراطًا عند 2994 جنيهًا مصريًا، دون أي تغيير يُذكر. وأيضًا، لاحظنا استقرار سعر الذهب اليوم على بورصة الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

تتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في الأسواق المحلية بمحافظة المنيا،و تختلف الأسعار من محل لأخر حسب اختلاف المصنعية بين المحلات ة الشركات المصنعة.

أسعار الذهب اليوم في محافظة المنيا.. بشرى سارة تقلب المواطنين (تحديث مباشر جديد سعر الذهب)

استقر سعر الجرام من عيار24 اليوم: استقرسعر الجرام المعاملات اليومية حيث توقف عند 2994 جنيهًا "دون مصنعية".

اسقر سعر الجرام من عيار 21 اليوم: استقر سعر الجرام من عيار 21 خلال نهاية المعاملات اليومية 2620 جنيها، "دون مصنعية".

استقر سعر الجرام من عيار 18: يشهد سعر الجرام من عيار 18 اليوم اثناء نهاية المعاملات اليومية 2246 جنيها،"دون مصنعية".

شهد سعر الجنية الذهب: يشهد سعر الجنية الذهب اليوم استقرارًا في ختام التعاملات ليسجل 20960 جنيها، "دون مصنعية".

استقر سعر الأونصة اليوم: استقرار تشهدة أسعار الأونصة الذهبية اليوم أثناء ختام التعاملات اليومية1963 دولار.

ما هى العوامل التي تؤثر على سعر الذهب؟

سعر الدولار: يؤثر سعر الدولار بشكل ضخم على أسعار الذهب في مصر ويرجع ذلك لوجود علاقه متطابقة بينأسعار الذهب في مصر وسعر الدولار الأمريكي، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معة سعر الذهب والعكس صحيح.

الاقتصاد العالمي: يتأثر سعر الذهب في مصر حسب تغيرات الاقتصاد العالمي بالتوافق مع أسعار بورصة الذهب العالمية.