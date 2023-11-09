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أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب استقرارًا جديدًا في الأسواق بمحافظة الإسكندرية اليوم، مما دفع العديد من المواطنين إلى متابعة تلك التغيرات المستمرة في أسعار الذهب.

ويستعرض موقع دوت الخليج الإلكتروني من خلال متابعاته الدائمة لتطورات أسعار الذهب المحلية والعالمية بانتباه شديد أسعار الذهب اليوم وفقًا لبيانات بورصة الذهب العالمية.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للذهب، فإنها استقرت اليوم وفقًا للمعلومات الواردة من بورصة الذهب العالمية. أما بالنسبة لسعر الذهب عيار 21 الذي يُعد الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق المصري، فقد شهد أيضًا استقرارًا اليوم. ورغم أن هذا العيار يشهد تقلبات يومية، إلا أنه شهد استقرارًا كبيرًا اليوم مقارنة بأسعاره يوم أمس.

يُشير إلى أن أسعار الذهب لم تشهد أي تغيير يُذكر خلال ختام المعاملات اليومية في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 24 قيراطًا 2994 جنيهًا مصريًا، دون أي تعديل يُذكر، وكان السعر مستقرًا أيضًا على بورصة الذهب العالمية.



أسعار الذهب اليوم بالإسكندرية:

ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في الأسواق المحلية بالإسكندرية، حيث تتفاوت هذه الأسعار من محل لآخر بناءً على اختلاف المصانع والشركات المُصنعة للمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم تقلب الموازين في محافظة الإسكندرية.. ماذا يحدث الآن في سعر الذهب؟

استقرار سعر الجرام من عيار24 اليوم: استقرسعر الجرام المعاملات اليومية حيث توقف عند 2994 جنيهًا "دون مصنعية".

استقرسعر الجرام المعاملات اليومية حيث توقف عند 2994 جنيهًا "دون مصنعية". اسقرار سعر الجرام من عيار 21 اليوم: استقر سعر الجرام من عيار 21 خلال نهاية المعاملات اليومية 2620 جنيها، "دون مصنعية".

استقر سعر الجرام من عيار 21 خلال نهاية المعاملات اليومية 2620 جنيها، "دون مصنعية". استقرار سعر الجرام من عيار 18: يشهد سعر الجرام من عيار 18 اليوم اثناء نهاية المعاملات اليومية 2246 جنيها،"دون مصنعية".

يشهد من عيار 18 اليوم اثناء نهاية المعاملات اليومية 2246 جنيها،"دون مصنعية". استقرار سعر الجنية الذهب: يشهد سعر الجنية الذهب اليوم استقرارًا في ختام التعاملات ليسجل 20960 جنيها، "دون مصنعية".

يشهد سعر الجنية الذهب اليوم استقرارًا في ختام التعاملات ليسجل 20960 جنيها، "دون مصنعية". استقر سعر الأونصة اليوم: استقرار تشهدة أسعار الأونصة الذهبية اليوم أثناء ختام التعاملات اليومية1963 دولار.

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تعرف على العوامل التي تؤدي لزيادة أسعار الذهب: