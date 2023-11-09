القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرقي قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، اندلاع اشتباكات بين قوات الاحتلال والفصائل شرقي قطاع غزة.

وفى وقت سابق قال المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك، إن غزة كانت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفظائع التي ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت شنيعة وخطيرة وصادمة، والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالسنبة للإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.

وأوضح أن القصف الشديد الذي تقوم به اسرائيل قد قتل وأصاب بشكال خاص النساء والاطفال بحصيلة من الوفيات بحسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالسنبة للمدنيين، وهذا لا يمكن أن يستمر.