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حملة مواطن بالدقهلية تزور دار أيتام الصفا لرسم ابتسامة على وجوه الأطفال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن بالدقهلية تزور دار أيتام الصفا لرسم ابتسامة على وجوه الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور إسماعيل مهنى، منسق المحافظة، بالتعاون مع مدارس السنبلاوين، دار أيتام الصفا بمدينة طلخا، بمشاركة عدد الطلاب، لرسم السعادة على وجوه قاطني الدار.

وقال الدكتور إسماعيل مهنى، منسق حملة مواطن بالدقهلية، إن زيارة الدار يأتي في إطار خطة الحملة للتواصل مع كافة أطياف الشعب، ورسالة طمأنينة لنزلاء الدار وإشعارهم بالأمان.

وأضاف منسق حملة مواطن بالدقهلية، أنه خلال الزيارة تم تقديم التبرعات المادية والعينية، تحت رعاية محمد فاروق المنسق العام للحملة، وبمشاركة مجتمعية لدعم الدار ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإيصال رسالة لهم  أنهم جزء من المجتمع وعليهم الاستمتاع واستغلال أوقاتهم في تنمية مهاراتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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