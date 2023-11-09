انت الأن تتابع خبر المعاش المبكر في مصر.. البرلمان يتحرك لكل المتضررين من قانون التأمينات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام عضو مجلس الشيوخ المصري المهندس حازم الجندي بتقديم مقترح بخصوص معالجة مشكلات المعاش المبكر في مصر، وهذا المقترح المقدم لرئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأيضاً رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهو الخاص بالمتضررين من قبل قوانين الضمان الاجتماعي وكل العاملين المتضررين من جائحة كورونا وكل الأشخاص المصابين بكل الأمراض المزمنة.

المعاش المبكر في مصر

وتمت الإشارة من خلال الجندي في طلبه إلى أن قانون التضامن الاجتماعي والمعاشات الصادر في القانون رقم 148 لسنة، ونتج في مشاكل كبيرة لبعض العمال الذين تقدموا بطلب لـ المعاش المبكر ويكون بموجب القانون الخاص بالضمان الاجتماعي القديم وهو رقم 79 لسنة 1975.

وقال من جانبه “هؤلاء العمال صدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث تسبب ذلك في توقفهم عن دفع الرسوم المالية، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على التمتع بالمزايا المنصوص عليها في القانون الجديد”.

[المعاش المبكر]

المعاش المبكر

معاشات تقاعدية مبكرة

وأجزم قائلاً “صدر القانون الجديد في أغسطس 2019، وتم تنفيذه في 1 يناير 2020، وفي الفترة ما بين صدور القانون و31 ديسمبر 2019، تقدم بعض المواطنين بالاستقالة، وكان قد تم طلب معاشات تقاعدية مبكرة لهم، ولم يتم دفع الكثير منها، كما اضطر العديد من العمال إلى التصفية في بعض الشركات والمصانع في أعقاب جائحة كوفيد-19، والتي كان لها تأثير سلبي على العديد من الصناعات، مما أدى إلى إغلاق الشركات ومئات العمال”.

[المعاش المبكر]

المعاش المبكر

وتابع قائلاً “آلاف العمال العاطلين عن العمل والذين تزيد أعمارهم عن 45 أو 50 عامًا، تقدموا أيضاً بطلبات للتقاعد المبكر ولكن لم يتم قبولهم”، وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر دون دخل أو معاشات تقاعدية تضمن لهم الحياة الكريمة، وهو ما يتعارض مع توجيهات وتفويضات القيادة السياسية المنحازة للمواطنين والحريصة على خدمته، وتحرص على توفير حياة كريمة له”.