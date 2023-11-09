انت الأن تتابع خبر الإسكان تطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار.. اعرف التفاصيل والحق احجز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء بإصدار قرار من قبل مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بخصوص الشروع في إطلاق المشروع التجريبي الأول، وتقديم وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار عن طريق التعاقد والتعاون مع واحدة شركات الخدمات المالية المتخصصة، وهي التي سوف توقع العقود مع العملاء وتحصل الإيجار، وتتخذ الكثير من الإجراءات الإدارية والقانونية أما كل الجهات المتخصصة، وجميع الإجراءات القانونية تجاه العملاء المتقاعسين عن السداد.

تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار

ويشمل مقترح المشروع التجريبي الأول على طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار ويصل عددهم لـ 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات وهم “الشرقية والجيزة وبني سويف والمنوفية”، وتصل من 20 لـ 30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين، وتكون جاهزة للتسليم في العديد من المحافظات، واتخاذ الكثير من الإجراءات المطلوبة ليتم إنشاء نظام إلكتروني حديث لبرنامج الإيجار.

وأما عن شروط التعاقد والسداد فهي نصت على أن تكون المدة الإيجارية لمدة 7 سنوات، والعمل على التجدد على حسب رغبة العميل بدون أي دعم نقدي ويكون بالقيمة الإيجارية السوقية للموقع نفسه، ويكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية بحجم 90 متر مربع، و1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية 75 متراً مربع شامل المصروفات الإدارية والتحصيل والصيانة وهي التي تزيد بنسبة تصل لـ 7%.

[طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار]

طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار

طرح ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار

ومن أبرز شروط الاستفادة بهذه الوحدات أنها تشمل على أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري الخاص بالمواطنين والمسموح لهم بالحصول على 6000 جنيهاً شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وذلك على أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لكل مواطن 2500 جنيه، وأيضاً أن يتم العمل على إجراء بحث اجتماعي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والحرص على التأكد من سلامة جميع المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم لها.

[طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار]

طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار

ويستطيع المواطن الاستفادة من برنامج الإيجار الاستفادة من كل الوحدات السكنية وهي التي يتم العمل على طرحها في المستقبل من ضمن محور التمليك لكل منخفضي الدخل، وشرط خصم قيمة الدعم الذي يتم الحصول عليه من الدعم المحدد للحصول على وحدة تمليك.