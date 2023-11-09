انت الأن تتابع خبر شقق إيجار من وزارة الإسكان.. تعرف على المحافظات المتوفرة فيها واسعارها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء بالإعلان عن اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتقديم مشروع شقق إيجار من وزارة الإسكان لكل المواطنين، وهي من أكثر الأشياء الهامة الذي تقدم لجميع المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.

محافظات شقق إيجار من وزارة الإسكان

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أنه سوف يتم العمل على طرح مشروع تجريبي بأول ألف وحدة سكنية في 4 محافظات وهي “الشرقية والمنوفية وبني سويف والجيزة”، وأيضاً أنه يوجد هناك مرحلة ثانية من المشروع، وسوف يتم العمل على طرح ما بين 20 لـ 30 ألف وحدة سكنية من الوحدات الخاصة بمشروع سكن كل المصريين الجاهزة على التسليم للإيجار.

سعر إيجار شقق سكن لكل المصريين

وكشفت الصندوق عن شقق إيجار من وزارة الإسكان لجميع المصريين والشروط الخاصة بالتعاقد والسداد وتنص على تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، وتجدد على حسب رغبة العميل، ويكون بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية الخاصة بالموقع.

وتشمل الشروط الخاصة بـ شقق إيجار من وزارة الإسكان أن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية مساحتها 90 متر، و1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية 75 متر وشاملة المصروفات الإدارية والتحصيل والصيانة ويزيد بواقع نسبة تصل لـ 7% بشكل سنوي.

ويقوم المواطن بسداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط وهي قيمة للإيجار الشهري، ويعمل الصندوق على سداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي لكل المواطنين، ويقوم بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية وتكون بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية الخاص بالوحدة ويتم استرداده في انتهاء المدة الخاصة بالإيجار.

[شقق إيجار من وزارة الإسكان]

شقق إيجار من وزارة الإسكان

ويعمل الصندوق على تركيب العدادات الخاصة بالمرافق مسبقة الدفع عن طريق مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم العمل على تسليم الكروت الخاصة بهذه العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستعمال وعلى أن يتم ردها في حالة انتهاء مدة الإيجار.