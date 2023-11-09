انت الأن تتابع خبر طالب مصري يلتحق بالجامعة بعد الصف السادس الابتدائي.. من هو؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء بالإعلان عن إصدار قرار بالموافقة على إلحاق طالب مصري يلتحق بالجامعة في الصف السادس الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 في الجامعة خلال السنة الدراسية القادمة، وتعد من أبرز الأشياء الذي أثارت الكثير من التساؤلات.

طالب مصري يلتحق بالجامعة في الصف السادس الابتدائي

وجاء أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء 8 نوفمبر 2023 القرار حول إلحاق طالب مصري يلتحق بالجامعة وهو يدعي يحيى عبد الناصر محمد ومقيد في الصف السادس الابتدائي في مدرسة اللغات الرسمية في دمياط للدراسة في كلية العلوم بجامعة دمياط.

وكشف المجلس أن هذا القرار تم العمل على تنفيذه لأن الطالب نابغ علمياً، وذلك على أن تقوم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وهذا لاستكمال كل الإجراءات الإدارية لتنفيذه، وتم العمل على عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين داخل جامعة زويل بجانب توفير رعاية كاملة إلي الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة.

[طالب مصري يلتحق بالجامعة]

طالب مصري يلتحق بالجامعة

منحة لأسرة طالب الصف السادس الابتدائي

وأصدر المجلس قرار بعرض منحة كاملة على أسرة الطالب ليدخل إلى دخول برنامج النابغين داخل جامعة زويل بجانب توفير الرعاية الكاملة لكل الطلال وأسرهم طوال الفترة الدراسية، وتمت الإشارة من خلال المجلس إلى أن أسرة الطالب تقدمت بالتماس لأنه من الطلاب المتفوقين وهذا ما نتج عنه موافقة عليه بعدما أجزت له الكثير من الاختبارات التي تخص قدرات دولي للطفل.

[طالب مصري يلتحق بالجامعة]

طالب مصري يلتحق بالجامعة

وجاء في الاختيار المواد العلمية التي يقوم بدراستها كل المقيدين في “STEM” سواء فيزياء وكيمياء ورياضيات وتفكير نقدي ويأتي بمستوى الثانوية العامة، وجاء في بيان المجلس أن الطفل حقق نجاح كبير في الامتحان الذي وضعه من بين أفضل 10% ممن تقدموا لاختبارات القبول، وخضع أيضاً لاختبار تحديد مستوى خاص باللغة الإنجليزية لمدة ساعتين وجاء تقيمه ممتاز.