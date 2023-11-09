الهلال الأحمر الفلسطينى: تسلمنا أمس 106 شاحنات مساعدات من مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - قال الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الخميس، إن طواقمه استلمت ليلًا 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصرى، مُحملة بالمساعدات إضافة إلى خمس مركبات إسعاف من دولة الكويت عبر معبر رفح.

وقال نيبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومُستلزمات طبية وأدوية.

وبذلك تصل عدد الشاحنات المُستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر 2023 وحتى اللحظة إلى 756 شاحنة، أى ما يعادل حوالي 39 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بادخال الوقود حتى اللحظة.