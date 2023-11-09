أخبار مصرية

“الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدي زين.. اسمها فلسطين"

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدي زين.. اسمها فلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدى زين.. اسمها فلسطين" للكاتب الصحفى شريف قنديل، وذلك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023م بقاعة طه حسين فى الدور الرابع بمبنى النقابة، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

يستعرض الكتاب الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وتدير الندوة الإذاعية الدكتورة نهى الروميسى كبيرة مذيعات البرنامج العام.

الكتاب رسائل للأولاد والأحفاد يتضمن التعريف بالقضية، وبالحق الفلسطينى، وبمدن ورموز فلسطين، ويتناول محنة غزة والقدس، والأقصى، ودور مصر التاريخى، وأبرز المواقف العالمية تجاه القضية خلال العقد الماضي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا