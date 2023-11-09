“الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدي زين.. اسمها فلسطين"

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدى زين.. اسمها فلسطين" للكاتب الصحفى شريف قنديل، وذلك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023م بقاعة طه حسين فى الدور الرابع بمبنى النقابة، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

يستعرض الكتاب الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وتدير الندوة الإذاعية الدكتورة نهى الروميسى كبيرة مذيعات البرنامج العام.

الكتاب رسائل للأولاد والأحفاد يتضمن التعريف بالقضية، وبالحق الفلسطينى، وبمدن ورموز فلسطين، ويتناول محنة غزة والقدس، والأقصى، ودور مصر التاريخى، وأبرز المواقف العالمية تجاه القضية خلال العقد الماضي.