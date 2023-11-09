نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الأول لتوطين صناعة مستلزمات طب الأسنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة هامة نحو تعزيز الصناعة المحلية والاعتماد على منتجات عالية الجودة، تنظم كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة المؤتمر الأول لتوطين صناعة مستلزمات طب الأسنان.

تحظى هذه الفعالية برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، وبحضور الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، حيث يشارك فيه عدد من أعضاء البرلمان وعمداء كليات طب الأسنان بالجامعات وأصحاب براءات الاختراع.

وتسعى الجامعة إلى تشجيع الباحثين على تحويل أفكارهم إلى منتجات حقيقية تخدم المجتمع، وذلك من خلال دعم صناعة مستلزمات طب الأسنان المحلية وتقليل وارداتها.

يتوقع أن يلعب المؤتمر دورًا مهمًا في وضع الجامعة على الخريطة كجهة بحثية وإنتاجية في مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية. ومن المتوقع أن يتيح هذا التحول فرصًا حقيقية للشباب المصري ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.