نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تكشف عن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل صناعة الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية الإعلام بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "الميتافيرس والذكاء الاصطناعي: ثورة الإعلام الجديدة من المفهوم إلى التطبيق" برعاية كريمة من د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كانت الندوة تحت إشراف د. هبة شاهين، القائمة بأعمال عميد الكلية، وأ.د. دينا أبو زيد، القائمة بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خلال الندوة، قدّمت أ. لامان محمد، خبيرة الميتافيرس ورئيسة قطاع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي للمؤسسة المصرية لتبسيط العلوم "ايجيبشان جيوجرافيك"، تعريفًا شاملًا عن الميتافيرس ومفهومه وأدواته، مع التركيز على التحديات والفرص التي يواجهها تطبيق الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام.

أكدت د. هبة شاهين على أهمية الذكاء الاصطناعي في العصر الحالي وكيف استبدل البشر في العديد من المجالات الإعلامية.

تطرح الندوة تساؤلات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مهن مثل الإعلام وإمكانية تطويره ليشمل مجالات مثل الحوارات والتحقيقات الصحفية.

كما تسلط الضوء على التحديات والتطورات التكنولوجية المستمرة التي تواجه وسائل الإعلام في العصر الحالي.

في ختام الندوة، تم تكريم أ. لامان محمد من قبل كلية الإعلام تقديرًا لجهودها ومساهمتها في تعزيز الفهم حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام.