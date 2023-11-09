نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس "أمهات مصر" تشيد بقرار الحكومة إلحاق طالب ابتدائي للدراسة بكلية العلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بقرار الحكومة بإلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد المقيد بالصف السادس الابتدائي، للدراسة بكلية العلوم. جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن انحياز الدولة للنابغين وتشجعهم ودعمهم وتطوير قدراتهم من خلال توفير الفرص التعليمية المتقدمة، يساهم في تحفيز الإبداع والابتكار وخلق جيل واعي متطور وعالي المستوي في مختلف المجالات، مما يسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي، وبالتالي يعزز دور الدولة في المنافسة العالمية.



ووجهت عبير، كل الشكر والتقدير والعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي أهتمامه وحرصه برعاية النابغين والمتفوقين علميًا في مختلف المجالات، بالاضافة المجهود المتميز التي تقوم به كلا من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي في دعم وتبني الموهوبين.

وكان قد تم توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب/ يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

كما قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزًا لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

وقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وشمل ذلك اختبار المواد العلمية " STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة ٤ ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحًا فائقًا يضعه بين أفضل ١٠٪ من المتقدمين لاختبارات القبول. كما خضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضًا، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.