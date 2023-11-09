شرطة الاحتلال تعتقل محمد بركة رئيس حركة المتابعة العليا بالخط الأخضر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 12:36 مساءً - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد بركة رئيس حركة المتابعة العليا، وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة.

وكان بركة في طريقه للمشاركة في وقفة بمدينة الناصرة لعدد من قيادات الفلسطينيين في الداخل للتنديد بالحرب والعدوان على غزة، وذلك بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيلية من تنظيم أي مظاهرة منذ بداية الحرب.

كانت قد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف فجر الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعدة غارات.

وذكرت مصادر محلية للوكالة، أن "طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديداً مخيم الشاطئ".

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي طال محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لسقوط 3 مواطنين وإصابة العشرات.