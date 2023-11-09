الرئيس السيسى يصدق على قانون بشأن تطوير ميناء سفاجا البحرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 176 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الاغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات"شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس- والمزمع تأسيسها من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد- سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد).

ويأتي القانون في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتطوير الموانئ البحرية المصرية بالشكل الذى يؤهلها إلى الاضطلاع بدور فاعل في خطة التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة فقد قامت وزارة النقل باستثمار نحو 2.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحرى لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة المصرية والعالمية.

نشر القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.