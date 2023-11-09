وزير التنمية المحلية: ٨٦ متدربا اجتازوا ٣ دورات تدريبية في ختام الأسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات و اكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 9/11/2023 فعاليات الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤والذي تضمن تنفيذ ٣ دورات تدريبية، اجتازها ٨٦ متدربا ، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٣دورات تدريبية بالأسبوع الثالث عشر و هي دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى دورة قانون المحال العامة

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورتي اعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد منها ٥٠ متدرب، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي ويستفيد منها ٢٨ متدرب،مشيراً الى أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حتي يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، و أيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات .

ومن جانبه أوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة أن دورات التي اجتازها المتدربون تأتي تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها .