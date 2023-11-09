الوحدة الإماراتي يقرر إقالة موسيماني والهولندي بويتنويج بديلاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادى الوحدة الإماراتي استقر على إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق بسبب سوء النتائج. وقالت صحيفة " البيان " الإماراتية، أن نادي الوحدة قرر إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بسبب النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تحقيق الفريق الفوز في آخر مباراتين على حساب اتحاد كلباء وعجمان، ليصبح موسيماني الضحية السابعة في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

وأضاف الصحيفة أن إدارة الوحدة قررت الانفصال رسمياً عن موسيماني وإسناد المهمة إلى الهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق الرديف، الذي يعود لقيادة الفريق الأول مرة أخرى بعدما قاد الفريق حتى نهاية الموسم الماضي خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز.

وأكدت الصحيفة علاقة الوحدة بموسيماني انتهت، وسيقود بويتنويج تدريبات الفريق اعتباراً من غد الجمعة، حيث يعود العنابي لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

وغاب موسيماني عن مباراة الوحدة وعجمان الأخيرة في الدوري بسبب وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل أن يخرج من المستشفى عقب تحسن حالته.

وقاد موسيماني الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6، حيث قاد الفريق إلى دور الـ 16 من البطولة العربية التي أقيمت قبل بداية الموسم، وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، وخاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، وخسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، كما لعب 3 مباريات في كأس الإمارات، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الجزيرة.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري للمحترفين برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.