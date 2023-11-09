بدء الدعاية الانتخابية.. انتشار لافتات دعم فريد زهران في انتخابات الرئاسة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - بدأت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، الدعاية الانتخابية لمرشحها، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى عن القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسى.

وانتشرت صور المرشح الرئاسي فريد زهران في عدد من محافظات الجمهورية مع بدء الدعاية الانتخابية.

كما تعقد حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وأشارت الحملة إلى عقد مؤتمرين جماهيريين يومى الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر بمحافظة أسيوط، ومؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر، ومؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر، وسوهاج 23 نوفمبر.

وأوضحت الحملة، أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.