نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع الاستعدادات لفترة موسم الزراعات الشتوية والموقف المائي بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية، ومتابعة الموقف المائى ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرح سويلم أن الوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية، والالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقًا لخطة العام المائي الحالي، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا لحرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الإجتماع، موقف سير العمل بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، حيث وجه بمتابعة الإستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، والإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع، والإستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف.

كما شدد الوزير بإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل ، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطية العجز الحالي وتطبيق المناوبات وأحكام السيطرة على منظومة توزيع المياه.

وأوضح الدكتور سويلم أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى، مشيرًا للإعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.

وأشار إلى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادي والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

واستعرض الوزير موقف تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجها بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بالمرحلة الأولى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.