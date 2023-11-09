سويلم يتابع الإستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية والموقف المائى بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 02:31 مساءً - الدكتور سويلم : الالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القوميه الجديده طبقا لخطة العام المائي الحالي

- التوجيه بمتابعة الإستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين

- التأكيد علي متابعة عملية توزيع المياه وأعمال التطهيرات والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع وتطبيق المناوبات والإستفادة من التلميترى وإزالة التعديات

- تطوير الموارد البشرية بكل إدارة ودعمها لأداء وظيفتها على الوجه الأمثل

- البدء في التدريب التحويلي لاعداد جيل من البحاره لتغطيه العجز الحالي وتطبيق المناوبات واحكام السيطره علي منظومه توزيع المياه

- تقييم أداء الإدارات بالمحافظات طبقاً لنجاحها فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى ، والإعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات

- تحسين الوضع المادى للعاملين من خلال تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى

- التوجيه بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بالمرحلة الأولى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمرور الدوري علي كافة العمليات للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية ، ومتابعة الموقف المائى ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين ، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية ، والالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقاً لخطة العام المائي الحالي ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً لحرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات ، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع موقف سير العمل بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، حيث وجه سيادته بمتابعة الإستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف ، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع ، والإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع ، والإستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف ، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية ، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل ، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطيه العجز الحالي وتطبيق المناوبات وأحكام السيطرة علي منظومة توزيع المياه .

وأوضح الدكتور سويلم أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى ، مشيراً للإعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات .

كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة و زيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها ، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله ، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك .

كما استعرض الدكتور سويلم موقف تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، موجها بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بالمرحلة الأولى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ .